Catalfo: altre 9 settimane CIG e proroga divieto licenziamenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Questami ha fatto ancora di più rendere conto di quanto sia frammentato ilè una delleche dovrebbe essere fattaquesta emergenza. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Corriere.tv. "Adesso, in maniera ancora più consapevole, è necessaria fare una- ha spiegato - pensare a non avere più deglipenserei quelle più legate alla formazione, cioè non portando il lavoratore a casa ma mantenendolo sul posto di lavoro, facendogli dedicare quelle ore di lavoro a una formazione mirata che aumenterebbe le competenze del lavoratore, a, per questo, il sostegno dello Stato deve proseguire senzaNel prossimo decreto di aprile "confermeremo molte misure" già inserite nel decreto Cura Italia e stanzieremo "ha detto la Ministra spiegando che lasarà"Ci saranno poi ulteriori stanziamenti per gli indennizzi agli autonomi e in generale a fondo perduto per tutte le imprese per consentire alle imprese di continuare le attività produttive - ha proseguito - ci saranno misure che riguarderanno le famiglie, con la possibilità di poter usufruire di congedi per accudire i bambini e stiamo lavorando sulle linee guida per gestire la presenza dei bambini in possibili centri estivi.Non solo. "Stiamo affrontando con le parti sociali il problema della carenza di manodopera nel settore agricole: si può prevedere, ha chiarito, per i percettori del, e in generale per i percettori di ammortizzatori sociali, che possono accettare la domanda di lavoro anche nel settore agricolo".Infine, ilprevisto dal dl Cura Italia fino a metà maggio, ""Abbiamo un ventaglio di tutele per le imprese e per i lavoratori che consente di mantenere il lavoratore all'interno dell'impresa, accanto agli strumenti che danno liquidità", ha sottolineato:ha concluso la Ministra.