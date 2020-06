© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La ministra del Lavoro,, ha già proposto una "prima deroga" nel Dl Rilancio legata a tutti gli interventi generali fatti su cassa integrazione e sugli ammortizzatori "per andare incontro alle esigenze di imprese e lavoratori", in modo da poter "valutare un ulteriore intervento sugli ammortizzatoriLo ha detto Catalfo a "Zapping" su Radiouno Rai, aggiungendo che "bisogna fare in modo che tutte le imprese e i lavoratori siano tutelati almeno in tutta questa fase" fino all'uscita dall'emergenza sanitaria"Non ci sono imprese da una parte, lavoratori dall'altra, Governo dall'altra. Tutti insieme dobbiamo percorrere un tragitto difficile. So che ci sono state dellee, sembrerebbe, con assunzioni retroattive", ha poi dichiarato la ministra."Su queste segnalazioni mi attiverò insieme con l'ispettorato e il nucleo dei carabinieri collegato per verificare se c'è stato questo utilizzo della cassa integrazione", ha concluso, aggiungendo che "le imprese che si sono comportate bene vanno invece sostenute".