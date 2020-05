Catalfo accelera su smart working

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Condel, è decollato anche loche dacui siamo dovuti ricorrere perla fase diin un futuro non lontano, potrebbe accompagnarci in pianta pressochèanche una volta terminata ladiglidovuto all'loin futuro potrebbe essere. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, Nunziaintervenendo a Radio Cusano. "Magaridi una attenzione particolare, è unda approfondire e affrontare- ha aggiunto - per capire cosaanche per ilalsecondo il Ministro "un altroche presenta "misure per i lavoratori ma anche per leche aiutano in questo periodo di transizione e nella fase di riapertura. "E con ulteriori risorse per gli, aiche erano stati mobilitati per le primesi aggiungono "adesso ulteriori, ha osservato ancoraIn scia alla polemica suiper il pagamento dellala Ministra ha annunciato la necessità di unaOrariprenderedi mettere mano al sistema "ein provvedimenti che facciano degli"unoquanto più possibileha concluso.