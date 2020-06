Castello SGR, completato riassetto compagine azionaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha perfezionato ila. Nel nuovo assetto proprietario adesso figuranoo, l'Amministratore Delegato di Castello.Castello SGR si dice convinta che il nuovo azionista Oaktree "supporterà il suo percorso di crescita e l'ampliamento dei servizi indirizzati ad una clientela più ampia".In un mercato che si stima in significativa crescita, Castello avvierà una nuova fase di sviluppo e crescita, puntando all'espansione del proprio bacino di investitori, sia nazionali sia esteri. In particolare, obiettivo di Castello è quello di svolgere un ruolo di primo piano nell'attuale consolidamento di mercato, attraverso crescita organica nel segmento degli investimenti alternativi e tramite acquisizioni strategiche.Mediobanca ha assistito Castello in qualità di financial advisor; lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer ha svolto il ruolo di legal advisor di Oaktree, mentre lo studio legale NCTM e RCCD è stato il legal advior di ISA.