17 Maggio 2021

(Teleborsa) - La vera chiave della ripartenza è rappresentata dal turismo, e dalla valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale". Lo ha scritto su Facebook la viceministra dell'Economia, Laura Castelli in visita a Bacoli, uno dei comuni che rientrano nell'area dei Campi Flegrei.

"E' un comune con un'Amministrazione che si è rimboccata le maniche e, nonostante la procedura di dissesto che sta affrontando, ha rimesso al centro le esigenze ed il bene dei cittadini, dimostrando che si possono dare alla città grandissime opportunità culturali. Ho visitato, con il sindaco Josi Gerardo Della Regione, il Centro Vaccinale, la Casina Vanvitelliana, un autentico gioiello architettonico, e il Parco archeologico delle Terme di Baia. Una bella giornata di lavoro, ed un'importante occasione, assieme alla vice presidente del Consiglio regionale Valeria Ciarambino, ai colleghi parlamentari Andrea Caso e Nicola Grimaldi ed ai sindaci di Procida e Monte di Procida, per analizzare meglio le difficoltà che vivono questi territori ed individuare, assieme, strumenti di intervento. Oltre a mettere in campo alcune idee per Procida Capitale della Cultura 2022. Appena vi sarà possibile, correte a scoprire questi territori".