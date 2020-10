Castelli, ristori con bonifico automatico a breve

(Teleborsa) - "Dal 100% al 200% di quanto, in base al calo del fatturato di aprile 2020, le aziende hanno ottenuto con il Fondo perduto del Decreto Rilancio, parliamo di queste percentuali. In alcuni casi forse anche superiori".



Così il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Laura Castelli, dettaglia ulteriormente la misura sul fondo perduto a cui sta lavorando il Governo sottolineando che "il ristoro arriverà con un bonifico automatico, direttamente dall'Agenzia delle Entrate, entro pochi giorni dall'approvazione del Decreto Ristori, ed è rivolto a tutte quelle attività che, per le disposizioni del DPCM, dovranno chiudere o limitare gli orari di apertura. Ma non sarà l'unica misura, questa rientra all'intero di un pacchetto più ampio di aiuti". © RIPRODUZIONE RISERVATA