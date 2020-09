Castelli, accelerare su Riforma fisco

(Teleborsa) - Dal Reddito di Cittadinanza "non si torna indietro, ma è una riforma che va completata". Lo sostiene il Viceministro dell'economia Laura Castelli, secondo cui "tutte le grandi riforme hanno bisogno di un tagliando".



Nel vertice di governo M5S, spiega Castelli - si è deciso di "accelerare sulla riforma del fisco, proseguendo nell'azione che abbiamo gia' intrapreso per la riduzione delle tasse. Dobbiamo semplificare il rapporto tra cittadini, imprese e Stato, riducendo anche molti degli adempimenti che, grazie alla digitalizzazione, stanno diventando superflui".



Su Quota 100, aggiunge Castelli in un'intervista al Corriere della sera, "nessun colpo di spugna. Abbiamo sempre parlato di una misura sperimentale, che favorisse anche un ricambio generazionale. C'è un termine di questa sperimentazione, e quello resta saldo". © RIPRODUZIONE RISERVATA