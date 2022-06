Casta Diva, Value Track avvia copertura con target price a 1,25 euro

(Teleborsa) - Value Track ha iniziato la copertura sul titolo Casta Diva Group, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, indicando un fair value di 1,25 euro per azione sulla base delle previsioni per il 2022. Il target potrebbe aumentare di circa 0,25-0,35 euro all'anno nei prossimi due anni se le attuali previsioni saranno confermate, mentre un potenziale upside potrebbe arrivare se la società continuasse nella sua attività di M&A di successo, viene evidenziato nella ricerca.

Gli analisti spiegano che Casta Diva ha riportato deboli risultati economici e finanziari negli anni 2017-21, "guidati da alcune fragilità intrinseche del mercato di riferimento e da alcuni elementi specifici dell'azienda che negli ultimi due anni sono stati rimossi, principalmente tramite M&A, aprendo così la strada per un cambiamento profondamente positivo nel suo potenziale di performance economica".

Value Track ritiene essenziale che la società cresca dimensionalmente per aumentare la profittabilità, migliorando anche il posizionamento competitivo nei confronti dei clienti e la resilienza alle flessioni macroeconomiche. Il management di Casta Diva "ne è consapevole", si legge nella ricerca e sta acquisendo società e asset (un fatturato annuo di 30 milioni di euro e un EBITDA di 4 milioni di euro negli ultimi due anni sono stati aggiunti attraverso operazioni di M&A) e rafforzando il proprio posizionamento in nuovi verticali, come la moda o le auto di lusso, ed entrando in mercati contigui come il TV/OTT.

Value Track si aspetta che la società chiuda il 2022 con un valore della produzione di 58,5 milioni di euro, un EBITDA di 4,9 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2024, rispettivamente, a 67 milioni di euro, 6,6 milioni di euro e 3,3 milioni di euro.