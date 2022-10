Casta Diva, Value Track aumenta target price dopo 1° sem positivo

(Teleborsa) - ValueTrack hasu Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo. La revisione della valutazione è arrivata dopo che la società ha chiuso il primo semestre del 2022 con un Valore della Produzione pari a 41,7 milioni di euro (+311% rispetto al 30 giugno 2021) e un risultato netto pari a 2,2 milioni di euro (contro la perdita riportata il 30 giugno 2021 pari a -0,9 milioni).Gli analisti affermano che Casta Diva ha riportato "" nei primi sei mesi dell'anno, con il solido set di dati finanziari che è stato raggiunto grazie a: solida crescita organica; sostanziale contributo della Genius Progetti di recente acquisizione; effetto leva operativo positivo; bassi requisiti di CapEx e NWC."Riteniamo che l'evoluzione del business rimanga positiva anche dopo l'estate - si legge nella ricerca - Di conseguenza, stiamo rivedendo fortemente al rialzo le stime 2022 e ora ci aspettiamo che il gruppo".La revisione al rialzo delle stime giustificherebbe un fair value di 1,65 euro per azione (da 1,25 euro). Tuttavia, ValueTrack ha deciso di applicare un buffer temporaneo del 10% per tenere conto delle attuali pressioni macroeconomiche negative. Pertanto, ha, il che implica unrispetto al prezzo di mercato attuale.