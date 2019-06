Casta Diva, udienza Tribunale Milano su assemblea rinviata a lunedì 17 giugno

(Teleborsa) - Casta Diva Group ha annunciato lo slittamento a lunedì 17 giugno dell'udienza cautelare presso il Tribunale di Milano, relativa ai ai ricorsi presentati in data 5 e 7 giugno 2019 da Luca Oddo, socio e Amministratore Delegato della Società.



I due ricorsi miravano, l'uno a ottenere la nomina di un curatore speciale, l'altro una dichiarazione di illegittimità e illiceità della ratifica da parte del consiglio di amministrazione dell'operato del Presidente Andrea De Micheli relativamente alla convocazione dell'assemblea del 25-27 giugno, la cui riunione si chiede che venga cautelativamente sospesa.



Il Tribunale di Milano, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la nomina di un curatore speciale della Società e ha fissato l'udienza per la discussione delle rimanenti istanze oggetto del ricorso depositato dal consigliere e socio Luca Oddo.