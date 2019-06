Casta Diva, ricevuto il decreto di fissazione di udienza cautelare

(Teleborsa) - Casta Diva Group informa che il giorno 20 giugno 2019 ha ricevuto il decreto di fissazione di udienza cautelare per il giorno 25 giugno alle ore 15 da parte del Tribunale di Milano. Questo è relativo al ricorso presentato in data 14 giugno 2019 da Luca Oddo per la sospensione in corso di causa dell'efficacia e dell'esecuzione della delibera di CdA ex artt. 2388 e 2378 c.c..



L'azione di impugnazione è finalizzato ad ottenere la nullità o invalidità della delibera del CdA di Casta Diva Group SpA dello scorso 3 giugno 2019 con cui il Consiglio di Amministrazione ha ratificato l'iniziativa del Presidente di convocare l'Assemblea soci, in parte ordinaria e in parte straordinaria, per le date del 27-28 giugno 2019 con record date fissato al 18 giugno 2019.