Casta Diva presenta il piano 2020-2022

(Teleborsa) -ha presentato iled il Budget 2020. Il prospetto prevede undie dia fine 2022 e tiene conto degli effetti derivanti dalle misure adottate dalle Autorità contro la, che hanno provocato lagià confermati nei primi mesi del 2020 e laGli eventi - si precisa - sono già stati riprogrammati in altre date del primo semestre 2020 e la programmazione del Blue Note rimandata alla prima settimana di giugno. Pertanto tale evento straordinario0.Il Piano prevede che il Gruppo possa, già a partire dal 2020, la propria attività infinora non esplorate eche potrebbero eventualmente accelerare la crescita del Gruppo anche al di là di quanto comunicato.Target economico-finanziari: ildovrebbe arrivare adai 35,2 milioni previsti nel 2019, con una lieve revisione al ribasso dei target intermedi (2020 e 2021).da un valore di 0,7 milioni del 2019. La, pari nel 2019 a uro 1,9 milioni, diventa positiva per Euro -0,6 milioni nel 2022.