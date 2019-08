Casta Diva Group, nominato nuovo CFO

(Teleborsa) - Annuncio importante da parte di Casta Diva Group. La compagnia, attiva nei settori comunicazione strategica, grandi eventi e produzione di spot pubblicitari ha affidato a Francesco Aldo De Luca il ruolo di Chief Financial Officer e Investor Relator in sostituzione di Francesco Merone, che intraprenderà nuovi percorsi professionali.



Francesco Aldo De Luca ha iniziato il suo percorso professionale nel Gruppo Capgemini, proseguendo nel Gruppo ENI, nel Gruppo Pirelli ed in Ferrari S.p.A. a Maranello.