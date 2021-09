Casta Diva Group entra nel mercato delle produzioni scripted

1 Minuto di Lettura

Lunedì 27 Settembre 2021, 19:15







(Teleborsa) - Casta Diva Group, società quotata su AIM Italia e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, entra nel settore di mercato delle produzioni scripted, segmento descritto come "strategico ad alto potenziale". Casta Diva Entertainment, la nuova linea di business dedicata al mondo della televisione di Casta Diva Group, ed Elisir 27, la società di produzione di Elide Melli, titolare dei diritti, hanno infatti iniziato la preparazione di una nuova fiction televisiva che racconterà vita e carriera della famosa cantante Milva.



"Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a mettere in campo questo progetto insieme a Elisir 27 - hanno affermato Fabio Nesi e Massimo Righini, rispettivamente AD di Casta Diva Pictures e Chief Creative Officer di Casta Diva Entertainment - La nostra business unit dedicata al mondo televisivo è nata meno di un anno fa e può già vantare diverse produzioni all'attivo: il biopic sulla vita di Milva, che realizzeremo con Elide Melli, sarà l'ultimo di una fortunata serie di successi e ci auguriamo che possa essere un primo, fondamentale passo per la realizzazione di altri lavori simili in futuro".







(Foto: Coyau CC BY-SA 3.0)