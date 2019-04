Casta Diva Group entra nel business degli eventi sportivi

(Teleborsa) - Casta Diva Group si è aggiudicata un contratto da 1,2 milioni di euro per l'organizzazione della 30th Summer Universiade Napoli 2019. La commessa, che si colloca nell'ambito di una gara internazionale indetta da ARU (Agenzia Regionale Universiadi), le è stata aggiudicata tramite la controllata indiretta G.2 Eventi Srl, società partecipata direttamente da District Srl, il cui 51% è di titolarità di Casta Diva Group.



La Summer Universiade è un evento sportivo internazionale secondo solo alle Olimpiadi, che coinvolge gli studenti universitari di tutto il mondo. Nell'ambito della kermesse G.2 Eventi si occuperà dei servizi di progettazione, organizzazione, allestimento e gestione «chiavi in mano» di tutti gli eventi in programma (convegni, eventi sportivi, meeting, forum e dei servizi connessi e funzionali al pieno svolgimento della manifestazione.



