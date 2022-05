Casta Diva, balzo in borsa dopo conti 2021 e ritorno all'utile

Lunedì 30 Maggio 2022, 14:30







(Teleborsa) - Seduta a protagonista a Piazza Affari per Casta Diva Group, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo. Il titolo sta segnando un rialzo di oltre il 15%, dopo essere stato a lungo sospeso in asta di volatilità nel corso della mattinata. Il movimento delle azioni beneficia della diffusione dei risultati 2021, avvenuta venerdì sera a mercati chiusi. In particolare, la società milanese ha conseguito un risultato netto di 0,4 milioni di euro, con un incremento di 3,8 milioni di euro rispetto al 2020 (-3,4 milioni di euro).



Spicca il volo Casta Diva Group, che si attesta a 0,718 euro per azione, con un aumento del 15,43%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 0,754 e successiva a quota 0,852. Supporto a 0,656.