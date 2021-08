Cassa in deroga, Orlando: decreto per accertamento residui

1 Minuto di Lettura

Venerdì 6 Agosto 2021, 15:15







(Teleborsa) - "E' arrivato a compimento e sarà pubblicato oggi stesso il decreto direttoriale di accertamento dei residui di ciascuna Regione della vecchia Cassa in deroga che, in questi mesi, è stato oggetto di varie interlocuzioni tra la nostra direzione generale, le strutture regionali e l'Inps. Ringrazio le Regioni per le sollecitazioni e la positiva collaborazione durante il percorso".





Lo ha annunciato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, durante l'incontro con le Regioni sulle politiche attive, che si è tenuto in videoconferenza. "Si tratta di circa 323 milioni di euro complessivi per tutto il territorio nazionale - ha sottolineato - che sono ora accertati con provvedimento del direttore generale competente e rientrano nella disponibilità delle Regioni destinate alle azioni di politiche attive del lavoro. Risorse rilevanti, che si aggiungono a quelle che il Governo ha deciso di investire sulle politiche attive del lavoro con il Pnrr e React-EU. Nell'ambito della Missione 5 del PNRR, infatti, sono previsti 4,4 miliardi, ai quali si sommano i 500 milioni di risorse messe a disposizione con React-EU".



"Sempre nella stessa Missione del PNRR- ha concluso Orlando - è inserito il Piano di rafforzamento dei Centri per l'impiego che, insieme alle risorse stanziate nel bilancio nazionale, ammontano a oltre 1 miliardo di euro. Risorse che si aggiungono a quelle messe stabilmente a disposizione delle Regioni a decorrere dal 2021 per l'assunzione di 11.600 nuovi operatori nei CPI, che sono 464 milioni annui".