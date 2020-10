Cassa Depositi e Prestiti inaugura la sede di Firenze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - È stata inaugurata oggi, 23 ottobre alla presenza dele del, la nuova sede territoriale di, nell'ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare sempre più l'Con l'apertura dei nuovi uffici,pone aldellala– oggi più che mai per sostenerli nella ripartenza economica - attraverso il supporto alle imprese, con particolare attenzione a quelle di media e piccola dimensione, e allo sviluppo infrastrutturale delle regioni interessate operando in stretta sinergia con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.La, in Piazza della Repubblica 6, sarà ilche consentirà di supportare circae di valorizzare le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali. Nella nuova sede lavoreranno a regime 12 risorse del Gruppo, provenienti daI nuovi uffici rispondono a una visione innovativa rispetto al passato:ma veri e propri, grazie alla presenza di professionisti in grado di rispondere alle esigenze di imprese e pubbliche amministrazioni. L'offerta comprende l'intera gamma di prodotti del Gruppo CDP:, nonché le nuove attività dia supporto della pubblica amministrazione per lo sviluppo di progetti infrastrutturali. L'inaugurazione della, che ha già visto l'apertura delle sedi di Genova, Napoli, Torino, e Verona, cui seguiranno, tra le altre, Ancona, Bari, Milano e Roma.Un'ulteriore novità riguarda gli: all'interno della sede una mostra fotografica dedicata al Maestro Enzo Ragazzini accoglierà gli ospiti. "Complementari. La luce e il colore come materie industriali" è il titolo dell'esposizione ed intende mostrare come, attraverso la sperimentazione della fotografia industriale, alcuni codici espressivi nati dal Rinascimento fiorentino siano ancora persistenti come metafore universali e senza tempo. Le elaborazioni fotografiche esposte sono il risultato di importanti reportage industriali che Ragazzini realizzò negli anni '60 presso i cantieri e le fabbriche siderurgiche italiane ed estere.ha dichiarato, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti - un rapporto che stiamo rafforzando e innovando grazie a un modello di cooperazione con le pubbliche amministrazioni e le imprese che risponde alle esigenze del territorio, in una fase caratterizzata da nuove sfide per l'Italia, come la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale e sociale. I molteplici interventi di social housing nel territorio fiorentino, i cinque protocolli di consulenza tecnico-amministrativa sull'edilizia scolastica firmati nell'ultimo anno con diversi enti locali toscani e altri importanti accordi conclusi di recente con le Istituzioni territoriali, ne sono una testimonianza. La centralità dei territori fa da sempre parte del DNA della Cassa, che durante la pandemia ha rafforzato questo impegno mettendo in campo un vasto programma di misure straordinarie a supporto delle imprese e delle pubbliche amministrazioni" .