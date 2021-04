1 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Neam, società di Asset Management del Gruppo Cassa Centrale, ha ottenuto per il secondo anno consecutivo il Premio Alto Rendimento del Sole 24 Ore assegnato il 30 marzo scorso in occasione dell'evento digitale indetto per l'occasione. Sulla base delle performance conseguite e del livello di rischio assunto per ottenerle, nonché dell'impegno, della professionalità e della capacità di prendersi cura degli investimenti, tutelando i risparmiatori, Neam si è classificata Miglior Gestore Fondi Italiani Small (categoria che comprende i Fondi sotto i 5 miliardi di euro).

I comparti del fondo NEF – spiega Cassa Centrale Banca in una nota – sono stati presi in esame, come accaduto nell'edizione del 2020, alla luce di un'analisi basata sulla valutazione dei risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020). Il premio conferito fa riferimento alla media dei rating dei singoli fondi, calcolata da CFS Rating e comparata con gli altri fondi italiani appartenenti alla medesima categoria. Gli esaminatori hanno valutato superiore la qualità media dei 18 comparti NEF rispetto a quella dei fondi gestiti da tutte le altre società di piccole e medie dimensioni candidate. Un risultato che – sottolinea la nota – "dimostra essere vincente la strategia adottata da Neam e supportata dal lavoro dei collocatori clienti di Cassa Centrale Banca e soprattutto dall'attività delle 77 BCC/CR/Raika del Gruppo Cassa Centrale". Nonostante la pandemia abbia fortemente influenzato i mercati, per il Gruppo il 2020 si è infatti chiuso con numeri molto importanti. Le masse amministrate sono passate dai 3,8 miliardi di euro del 31.12.2019 a 4,7 miliardi di euro al 31.12.2020 con un incremento di raccolta netta nell'anno pari a 550 milioni di euro (+13,3%): crescita trainata principalmente dai comparti sostenibili della gamma Ethical, che nell'anno ha raggiunto 1,1 miliardi di euro, segnando un +48%.

"Siamo molto soddisfatti – commenta Samanta Graziosi, dirigente di Neam – per questo riconoscimento che premia per il secondo anno consecutivo il nostro impegno costante nella proposta di soluzioni di investimento coerenti con il profilo di rischio dei clienti e attente all'etica e alla sostenibilità. Questo premio dimostra ancora una volta che stiamo camminando nella giusta direzione e conferma il valore della nostra strategia di selezione dei gestori e le capacità del nostro team".