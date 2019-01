Caso Nissan, in tribunale in presidente Ghosn si dichiara innocente

(Teleborsa) - A quasi due mesi dal suo inaspettato arresto in Giappone, a parlare è proprio l'ex presidente della Nissan Carlos Ghosn che, nella prima apparizione in tribunale, ha proclamato la sua completa innocenza contro le accuse di illeciti finanziari mosse contro di lui.



In particolare si punta il dito contro il numero uno del colosso nipponico delle autovetture per aver dichiarato compensi falsi e di averne occultati per un valore di 44 milioni di dollari, oltre al fatto di aver gestito fondi neri.



Il manager 64enne ha affermato di aver "sempre agito con integrità" e sottolineato di "non essere mai stato accusato di nulla" durante la sua carriera decennale nella casa auto giapponese.

La richiesta di scarcerazione mossa dagli avvocati di Ghosn è stata respinta dagli inquirenti proprio in questa prima seduta a causa del timore che l'imputato possa fuggire o inquinare le prove. © RIPRODUZIONE RISERVATA