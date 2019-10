Caso Bio-On, dai record agli arresti: il bluff travolge i piccoli risparmiatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dadell'il mercato di Borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese - su cui aveva superato ilun quinto dell'intero listino Aim - ai sequestri dellache, nei giorni scorsi, hanno letteralmente travolto la società di bioplasticheazzerandone i vertici societari a seguito dell'inchiesta dellacon l'accusa diUnaquella di, Gruppo bolognese nato nel 2007, che voleva rivoluzionare il mondo della produzione delle bioplastiche attraverso l'uso del polimero PHA (polidrossialcanoati).A parlare così, fino a poco tempo fa, era Marco, Presidente e Fondatore di Bio-on, ora agli arresti domiciliari.- Il 24 ottobre 2014 il gruppo si quota sull'Aim di Piazza Affari fino a diventare lo scorso anno una società che vale oltre, che nel gergo delle start-up si chiama un 'Unicorno'. I rialzi la spingono fino a valeri e l'ex start-up bolognese vede entrare nell'azionariato anche, con quote non alte.- Siamo nel mese diquando il fondo americanopubblica un report dal titolo tutt'altro che cristallino. Anzi, fin troppo esplicito25 pagine di analisi che mettono sotto tiroEd è qui che ilcon il titolo dell'azienda bolognese che crolla delNel frattempo, su società e titolo si accendono i riflettori della Procura di Bologna e anche della Consob. Unache culmina nell'operazione: al viaintanto, ha reso noto che i titoli di Bio-onSullo sfondo, un altroche si era consumato poche ore prima, come ci ha raccontato il giornalista emilianoche si è ampiamente occupato della vicenda: "Lo, una propaggine dellodi Reggio Emilia, sarebbe dovuto subentrare comea partire dal prossimo 29 ottobre. Bio-On aveva annunciato l'accordo con Baldi Finance - pronto a prendere il posto dell'attuale- proprio il giorno prima dell'inchiesta giudiziaria cui sono seguiti arresti e sequestri.ha rinunciato, quindi in questo momento, l'azienda ha di fatto il Nomad vecchio che cessa il 29 ottobre, e l'assenza di Nomad comporta di per sè laNel frattempo, è partito il dibattito sullementre monta lagià pronti a costituirsi parte civile con il- Ammonta almeno adi euro, infatti, la perdita subìta dai piccoli risparmiatori che dal 2014 hanno investito nell'azienda,da quella che il Gip di Bologna, nell'ordinanza con cui ha disposto i domiciliari nei confronti di Astorri, ha definito comunicazionea cui non corrispondevano peròCome sottolineato da IlSole24Ore, con riferimento ai dati Bloomberg, è piuttosto lungo l'elenco diche hanno puntato suC'è da dire, conei quali che avevanoprima della scorsa estate. Tra quelli che hanno scommesso di più, labanca centrale norvegese (432mila azioni a fine 2018). Tra chi hadi più nell'ultimo periodo, invece,Si sono sfilati in tempo anche i(piani individuali di risparmio).Tradotto:ha di fatto investito e travolto i, come spesso accade.E qui si apre un altro capitolo di unada un lato, unadi fondo e dall'altro,proseguee così il piccolo investitore, la persona che decide di metter mano a un pezzo del suo risparmio piccolo o grande, accumulato magari in anni di sacrifici, deve comprendere chePer questo occorre essere muniti diche necessità però di un pacchetto diChi investe ha ildi essere informato adeguatamente e, al contempo, ildi informarsi".