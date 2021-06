Cashback, primo semestre in chiusura: i numeri

Lunedì 28 Giugno 2021, 08:15

(Teleborsa) - Sta per calare il sipario - il prossimo 30 giugno - sul primo semestre del programma di rimborsi per chi paga con carta o app avviato dal Governo Conte per incentivare, da un lato i consumi e dall'altro l'utilizzo della moneta elettronica.



In totale, ad oggi, in base ai numeri dell'app Io, sono circa 720 milioni le transazioni elaborate e più di 7,85 milioni gli utenti che hanno effettuato pagamenti validi per ottenere il rimborso. Di questi, 5,89 milioni hanno superato la soglia minima di 50 transazioni per ricevere un ritorno del 10% di ogni transazione effettuata (fino ad un massimo di 150 euro).

Discorso diverso per quanti puntano ad entrare entrare nella classifica dei 100 mila che avranno il ghiotto Super Cashback da 1500 euro, al momento bisogna aver messo in fila più di 689 transazioni. C'è poi da sciogliere il nodo dei "furbetti" del SuperPremio.

Il programma, dopo la "prova" di Natale è partito ufficialmente il primo gennaio ed è attualmente finanziato fino a giugno del prossimo anno. Si (ri)parte il 1 luglio con le medesime regole. Per quanti partecipano già non servirà una nuova registrazione.