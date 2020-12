© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Soltanto nelle prime ore della mattina di oggi ci sono state quasinella sezione Portafoglio dell'app IO, con picchi di circa, secondo i numeri resi noti da. "Al momento, sono già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento e stanno attivando il Cashback. Sono numeri impressionanti - sottolineano fonti del Governo - Questiche insistono sulla sezione Portafoglio dell'app IO stannoche si risolveranno a breve".Molti italiani stanno provvedendo ad attivare le funzionalità dell'app IO perchè domani inizia il primo periodo sperimentale del programma Cashback, detto "". Dall'8 al 31 dicembre 2020, si avrà diritto ad ottenere ilsulle spese effettuate con pagamenti elettronici in negozi fisici, fino ad un. Per partecipare è necessario possedere lo Spid o carta d'identità digitale, scaricare l'app IO e registrare le proprie carte alla sezione Portafoglio, indicando l'IBAN su cui si desidera ricevere il rimborso.Sono proprio queste ultime azioni che stanno creando i problemi maggiori. Al momento si stanno riscontrando rallentamenti generali ee registrare le proprie carte da utilizzare per i pagamenti ai fini del cashback, anche secondo quanto denunciato dal Codacons.Non è comunque necessario attivare il Cashback nella giornata di oggi:, anche se più tardi ci si iscrive meno tempo si ha per acculare transazioni utili ad ottenere il rimborso.Ildelle ultime ore erase si considera che solo(1-5 dicembre) ci sono stati, con oltre 300mila nuovi strumenti di pagamento aggiunti, secondo quanto reso noto questa mattina da PagoPa.Il sistema diventerà pienamente operativo a partire, per tre periodi successivi di sei mesi. Per ogni periodo sarà possibile ottenere un rimborso fino ad un massimo di 150 euro, ma è previsto anche un "", ovvero la possibilità di vedersi rimborsare fino a 1.500 euro ai primi 100mila cittadini che faranno più transazioni.