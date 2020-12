Cashback di Stato al via da oggi: ma l'app "Io" è ancora bloccata (e non ci si registra)

Cashback di Stato al via a partire da oggi sulle spese con carte di credito, app e bancomat ma la app dei servizi pubblici Io è ancora intasata e in molti casi non permette proprio di registrare le carte. L'iscrizione, a prova empirica, è filata liscia durante la notte, ma già nelle prime ore del mattino l'applicazione si bloccava nel tentativo di registrare i metodi di pagamento con cui partecipare al programma di rimborsi. Il servizio è quindi attivo appieno per chi si era già registrato alla app prima del Cashback.

Cashback, PagoPa: un milione di utenti pronti ad attivarlo

