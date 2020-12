© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo l'avvio dello scorso anno a Matera, ilha pubblicato la graduatoria con l'elenco dei, ammessi al finanziamento per la realizzazione di nuove. Per questi progetti il Mise mette a disposizione complessivamenteCon il, il Mise finanzia la realizzazione sul territorio di centri di trasferimento tecnologico volti a supportare progetti di ricerca e sperimentazione verso pmi e start-up, sui temi aventi ad oggetto l'utilizzo di Blockchain, IoT e intelligenza artificiale, collegati allo sviluppo delle reti di nuova generazione 5G."Con la selezione di questi 5 ulteriori progetti – ha dichiarato il– siamo pronti a costituire una rete di Case delle Tecnologie, da nord a sud del Paese, con l'obiettivo di offrire spazi fisici a trazione digitale per pmi e start-up, in cui sarà possibile coniugare le competenze scientifiche delle Università e dei Centri di Ricerca con le esigenze del tessuto imprenditoriale e dei settori strategici al fine di aumentare la competitività dei territori e di favorirne il rilancio grazie allo sviluppo delle tecnologie innovative".