Case nuove: in cinque anni offerta aumentata del 16%

(Teleborsa) - Oggi il prezzo medio al metro quadro per, per unnell'arco di tempo analizzato. Oltredelle abitazioni di questa tipologia sono in classe A o superiore, indi oltre il doppio rispetto asegno che il tema dell'efficienza energetica ha progressivamente acquistato importanza nel settore. Un 20% circa poi è in classe media,A fare il punto sullo stato dell'arte ci ha pensato Immobiliare.it che tramite la sua business unit specializzata in studi di mercato, Immobiliare.it Insights, ha analizzato l'andamento di mercato deglioltre ad essere un tema di sostenibilità ambientale e urbana, sta diventando sempre più un tema di portafoglio – commentaBoard Member di Immobiliare.it–infatti, oltre a garantire un risparmio in termini di utenze, è anche molto più appetibile per il portafoglio immobiliare di banche e istituti di credito, quindi una scelta in questo senso da parte dell'acquirente faciliterà l'accesso al mutuo".Attualmente il 7% dello stock in offerta è costituito da abitazioni di recente costruzione, una cifra in aumento del 16% rispetto al 2017. Sebbene nello Stivale il numero di nuove costruzioni sia sempre cresciuto nel periodo considerato, con la sola eccezione del 2018, in rapporto al totale dell'offerta la percentuale del nuovo è diminuita negli anni. In particolare, nel Nord-Ovest oggi ci sono meno abitazioni nuove o in costruzione rispetto a: sono questi i tre plusvalori del nuovo che spingono sempre più utenti a guardare a questo mercato per l'acquisto di casa –spiega ancora Giordano, Board Member di Immobiliare.it. Prendiamo ad esempio Milano, la città più in fermento del nostro Paese: qui, dei 130 cantieri in commercializzazione, il 70% è già stato venduto sulla carta. Un interesse che non accenna a scemare, nonostante i costi più alti al metro quadro, che però con la