Casasold, ricavi in crescita al 30 settembre 2021

Martedì 26 Ottobre 2021, 08:15

(Teleborsa) - Casasold, PMI innovativa operante nel settore dei servizi immobiliari e quotata da marzo 2021 su Euronext Growth Milan, ha registrato ricavi pari a 1.855.389 euro al 30 settembre 2021, in crescita del 71% rispetto agli 1.085.877 di euro del terzo trimestre del 2020. Sono stati 25 gli appartamenti a genare ricavi, di cui 7 nel primo trimestre, 11 nel secondo trimestre e 7 nel terzo trimestre. Sono invece 31 gli appartamenti in portafoglio.

"Siamo soddisfatti dei risultati del terzo trimestre che sono in crescita in doppia cifra - ha commentato il presidente Omero

Narducci - L'andamento è stato possibile grazie alla continua attività di acquisizioni di nuovi appartamenti da ristrutturare nei territori già operativi, Trento, Vicenza, Verona, ma stiamo già lavorando per ampliare le nostre aree di competenza".