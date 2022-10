Casasold, EnVent sospende giudizio: incertezza e scarsa visibilità

(Teleborsa) - EnVent Capital Markets hasu Casasold, società operante nel settore dei servizi immobiliari e quotata su Euronext Growth Milan. Il ritiro del rating (che in precedenza era Outperform) arriva dopo che il titolo Casasold ha toccato i minimi dalla quotazione del marzo 2021. Il titolo ha chiuso la giornata odierna a quota(con un +12% fatto con un controvalore inferiore ai 6.000 euro),Casasold ha registrato ricavi in calo nei primi nove mesi del 2022 e affermato che prevede "un". Secondo il management, sottolinea EnVent, i principali fattori che incidono sul mercato delle ristrutturazioni edilizie sono: carenza di materie prime, speculazione relativa a incentivi fiscali al 110%, maggiori costi legati alle continue modifiche normative sui bonus, aumento del costo dell'energia."Nel quadro di incertezza per l'attuale situazione macroeconomica e perturbazioni dei mercati di riferimento di Casasold, e considerato che le modifiche normative produrranno i loro effetti per almeno due o tre anni, concordiamo con il management su una scarsa visibilità dell'operatività e dinamiche finanziarie - si legge nella nota - Di conseguenza, per la presenza di, sospendiamo il nostro rating".