Casa, Unione inquilini: serve tavolo su piano nazionale

(Teleborsa) - Serve un piano nazionale pluriennale di. A chiederloalla Ministra delle infrastrutturericorda che "nell'ambito della discussione sul(Documento di Economia e Finanza,ndr) enazionali in ambedue i rami del Parlamento sono state approvate risoluzioni che impegnano, tra gli altri, il Governo a "definire un piano pluriennale di edilizia residenziale pubblica a canone sociale,e privati inutilizzati,, così da affrontare concretamente i segmenti del disagio abitativo".- proseguono - che riecheggiano il punto 8 del programma di Governo a, ma che ad oggi, tenuto conto del gravissimo disagio abitativo a seguito delle misure adottate dal Governo, rischia di ampliarsi a dismisura e gli effetti si stanno già riscontrando nei tribunali dove si stanno riversando migliaia di richieste di udienze per convalidare sfratti per morosità".L'Unione Inquilini "ritiene che si debba dare immediato seguito all'impegno parlamentare e da subito è disponibile, anche ad agosto, ad un Tavolo nazionale che veda la partecipazione dei Sindacati inquilini, degli Enti gestori di case di edilizia residenziale pubblica, della Conferenza delle Regioni e dell'Anci, al fine di definire il citato Piano come indicato dalle risoluzioni parlamentari, approvate sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica, e individuare