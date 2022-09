Martedì 20 Settembre 2022, 00:24

Casa dolce casa: inflazione, caro-bollette e venti di guerra non intaccano la tendenza degli italiani a investire i propri risparmi nell’acquisto di immobili. Anche tra aprile e giugno - fa sapere l’Istat - il mercato immobiliare residenziale si è mostrato particolarmente vivace sia come volumi (le compravendite sono aumentate dell’8,6%) sia come prezzi in rialzo (+5,2% su base annua e +2,3% rispetto al primo trimestre dell’anno). Con un record per le abitazioni nuove i cui valori medi sono aumentati del 12,1%, ovvero il tasso di crescita più alto da quando è disponibile la serie storica relativa ( Ipab ). Una netta accelerazione anche rispetto al dato già positivo (+5%) del primo trimestre.

In rialzo anche i prezzi delle abitazioni esistenti che fanno segnare un +3,8%, ma in modo decelerato rispetto al primo trimestre quando l’aumento fu pari al 4,4 per cento.

Il trend

Avere un’abitazione in una delle grandi metropoli resta un desiderio di molti, di chi ci vive e lavora, ma non soltanto. E la Capitale è certamente tra le più ambite. Nel secondo trimestre di quest’anno - dato il numero crescente di richieste - Roma ha fatto registrare il maggior rialzo dell’indice dei prezzi delle abitazioni nuove degli ultimi undici anni (+11,8% il dato tendenziale, +9,6% il congiunturale). In aumento anche i prezzi delle case esistenti (+3,9% su base annua, +0,9% rispetto ai primi tre mesi dell’anno). Nel complesso l’indice dei prezzi nel secondo trimestre ha fatto segnare +4,8% su base annua, +1,8% rispetto a primi tre mesi del 2022. Per Roma ormai si tratta di una trend abbastanza consolidato: con la sola eccezione di due trimestri, è dall’inizio del 2020 che si registrano tassi trimestrali tendenziali positivi. Non soltanto le famiglie italiane, anche molti importanti investitori stranieri hanno riscoperto il fascino di una casa all’ombra del Colosseo.

Rispetto alla media del 2010, comunque, i prezzi risultano ancora sotto del 22,7% dai prezzi massimi.

Inarrestabile Milano. Nella città della Madonnina l’incremento dei prezzi è pari all’8,3% su base annua, all’1,8% rispetto al primo trimestre. Anche qui sono le abitazioni di nuova costruzione ad attirare maggiormente le famiglie e così i prezzi svettano: +16,9% in termini tendenziali e +2,9% sul trimestre precedente. Rispetto alla media del 2010 (quando sono iniziate le rilevazioni Ipab) i prezzi delle abitazioni milanesi nel loro complesso risultano in crescita del 17,4%, con una risalita iniziata già alla fine del 2015.

A Torino invece si conferma un mercato altalenante: le abitazioni nuove hanno recuperato solo l’1,9% nel secondo trimestre rispetto al -5,4% del primo trimestre (il tendenziale resta negativo a -3,8%), quelle esistenti fanno un passo indietro di un punto (rispetto al +4% del primo trimestre) con un tendenziale che si ferma a +1,7%. Rispetto alla media del 2010 - sottolinea l’Istat - i prezzi a Torino sono ancora sotto del 16,8%.

Il mercato è in movimento dappertutto, con l’accelerazione tendenziale più evidente nel Nord-Est (+6,8% nel secondo trimestre, dopo il +5,4% dei primi tre mesi dell’anno). Il Centro invece è l’unica area del Paese dove, pur di fronte ad un tasso tendenziale in aumento, si registra una leggera frenata: +4% rispetto al +4,5% del primo trimestre.