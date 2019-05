Casa, nel 2018 il 78% delle famiglie può permettersi l'acquisto

(Teleborsa) - In aumento la percentuale delle famiglie italiane che possono permettersi l'acquisto della casa. Nel 2018 sale al 78% la percentuale delle famiglie per cui risulta accessibile l'acquisto di iun'abitazione. Si tratta del nuovo massimo storico.



E' quanto emerge dal rapporto immobiliare residenziale realizzato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con l'ABI.



Si registra, quindi, una dinamica ancora positiva per l'indice di affordability, una misura della possibilità di accesso all'acquisto della casa da parte delle famiglie.