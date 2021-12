Casa, Istat conferma crescita record prezzi su anno (+4,2%)

(Teleborsa) - Nono aumento consecutivo per i prezzi delle abitazioni che toccano un nuovo record di crescita su base annua, Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento nel terzo trimestre 2021 aumenta dell'1,2% rispetto al trimestre precedente e del 4,2% nei confronti dello stesso periodo del 2020 (era +0,4% nel secondo trimestre 2021).

Questa dinamica tendenziale è attribuibile sia ai prezzi delle abitazioni nuove, che passano da +2% a +3,9%, sia, soprattutto, a quelli delle abitazioni esistenti, che mostrano un aumento notevole (+4,2%) e pesano per più dell'80% sull'indice generale. Su base congiunturale l'aumento dell'indice è dovuto soprattutto ai prezzi delle abitazioni nuove che registrano un incremento pari a +3%, ma crescono anche i prezzi delle abitazioni esistenti in misura meno ampia (+0,8%).

Le prime evidenze territoriali mostrano una crescita diffusa in tutte le ripartizioni territoriali, più marcata al Nord e al Centro meno ampia nel Sud e Isole.

Questi andamenti si registrano in un contesto di crescita vivace dei volumi di compravendita (+21,9%) nel terzo trimestre 2021, rilevata dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per il settore residenziale.

In media, nei primi tre trimestri del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2020, i prezzi delle abitazioni aumentano del 2,1% con quelli delle abitazioni nuove che fanno registrare un +3,3% e quelli delle abitazioni esistenti che crescono dell'1,8%.

Il tasso di variazione acquisito per il 2021 è pari a +2,6% (+3,5% per le abitazioni nuove e +2,3% per le abitazioni esistenti).