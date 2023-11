Casa, quasi un italiano su tre pianifica di installare impianti da fonti rinnovabili

Il riscaldamento globale, con i suoi evidenti effetti sul cambiamento climatico, è ormai una realtà e sempre più persone dimostrano una maggiore attenzione all’impatto che le proprie azioni possono generare sull’ambiente. Cresce, di conseguenza, la consapevolezza di quanto è importante modificare i propri stili di vita per contribuire a ridurre le emissioni inquinanti e rallentare le trasformazioni in atto.

Ma come sono percepiti i fattori ESG dalle famiglie europee e quanto pesano sulle loro scelte? Quali sono le principali preoccupazioni e quali i comportamenti che stanno cambiando nella gestione delle attività domestiche? E a che punto siamo in Italia? A cercare di fornire le risposte è la prima edizione della ricerca “Sustainable Living @Home” condotta dal Gruppo Europ Assistance in collaborazione con Adwise Creative Insight Agency.

Più attenzione alla tutela dell’ambiente, ma non all'impronta ecologica domestica

Cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico, ma anche ragioni economiche legate all’aumento dei costi dell’energia, sono alla base della sensibilità crescente delle famiglie europee nei confronti della propria impronta ecologica. Un’attenzione che si dimostra ancora più elevata nella fascia giovane della popolazione. La mancanza di conoscenze adeguate e di una corretta informazione, insieme alle limitate risorse economiche disponibili, sono causa, però, di un’attenzione all’impronta ecologica delle abitazioni ancora poco diffusa: le persone preferiscono concentrarsi su piccoli cambiamenti quotidiani del proprio stile di vita, piuttosto che investire su interventi strutturali eccessivamente costosi.

Italiani e case green

Il 72% degli intervistati dichiara di essere proprietario di una casa, dato sensibilmente più alto rispetto alla media degli altri Paesi europei. Di contro, solo il 18% vive in un immobile in affitto.

Gli italiani si mostrano i più preoccupati di ridurre la propria impronta ecologica in generale (87%) e a casa (89%), ma anche fra i più attenti e sensibili a tutte le azioni ecologiche legate all’abitazione, come la riduzione dei consumi energetici (94%), la gestione (95%) e la riduzione (91%) dei rifiuti, la riparazione delle perdite (95%) e degli elettrodomestici, ma anche la ristrutturazione e l’adozione di sistemi per il risparmio dell’acqua. La maggior parte degli intervistati dichiara di non aver ancora implementato queste azioni, ma di pianificare di farlo nel prossimo futuro, in particolare per trarne beneficio in termini economici (56%) e per assicurare un futuro più green al Pianeta e alle nuove generazioni (46%). Fra le azioni da pianificare, il 29% dichiara di voler installare impianti da fonti di energie rinnovabili (contro il 23% della media). Oltre i 2/3 degli italiani (72%) conoscono gli obblighi e le nuove norme per ridurre i consumi e le emissioni di CO2 nelle nuove costruzioni e il 94% li considera necessari per la trasformazione ecologica della casa.

Percezione del rischio e protezione della casa

Gli italiani sono poi i più preoccupati d’Europa per l’esposizione della casa in relazione ai rischi legati al cambiamento climatico: l’84% teme per la sicurezza della propria abitazione e il 47% si dice molto interessato a comprendere meglio il livello di protezione in caso di eventi estremi. Quasi la metà (48%, al di sotto della media europea) ritiene che l’interlocutore più adatto a cui rivolgersi per una copertura che tuteli la casa sia una compagnia assicurativa, seguita dalle Istituzioni (28% vs il 20% della media). Gli intervistati si mostrano molto interessati a vari servizi, ma quelli maggiormente apprezzati sono relativi all’assistenza immediata, come la riparazione dei danni e la possibilità di essere trasferiti se la propria casa diventasse inagibile.