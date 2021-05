11 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Cartelle, il governo sta valutando la possibilità di "congelare" l'invio per altri due mesi con un provvedimento da inserire all'interno del prossimo decreto Sostegni bis. L'opzione allo studio di Palazzo Chigi sarebbe quindi quella di sospendere le riscossioni non fino a fine maggio – come era stato anticipato da un comunicato del Tesoro nei giorni scorsi – ma fino alla fine di giugno. Mancherebbe sul punto però una decisione definitiva.

Sembrano arrivare conferme invece sulle modalità di calcolo dei contributi a fondo perduto, che prevederebbe anche l'ipotesi di un meccanismo in due tempi. nuovi ristori subito, automatici, sulla base del fatturato, e la possibilità – per le imprese interessate, come chiesto in primis dalla Lega - di ricevere un saldo a fine anno, ricalcolando le perdite sulla base dei dati dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi. In questo modo, viene spiegato, si introduce un meccanismo di "perequazione" rispetto a quanto già ottenuto.

Nel frattempo Forza Italia, Lega e Italia Viva stanno spingendo per ottenere una revisione del decreto Covid già questa settimana. Sempre secondo l'agenzia di stampa, la ministra Maria Stella Gelmini durante la riunione a Palazzo Chigi ha posto il tema delle riaperture e della revisione del coprifuoco, sostenuta dalle delegazioni degli altri due partiti.