Cartelle pazze, il Fisco britannico si scusa mandando fiori: già spese 10.000 sterline

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Se in Italia si pensa alla pace fiscale, in Regno Unito l’Hmrc (l’equivalente dell’Agenzia delle entrate) chiede scusa ai contribuenti mandando loro mazzi di fiori. Secondo quanto emerge da un’inchiesta del quotidiano Daily Telegraph, infatti, dal 2014 a oggi l’autorità britannica ha speso più di 10mila sterline per bouquet floreali per cercare di farsi perdonare gli errori contabili che hanno generato ansie ingiustificate tra i contribuenti inglesi.Tra gli errori che hanno commesso, segnala il giornale, l’invio di una cartella pazza da un miliardo di sterline e un pensionato che, invece di ottenere un rimborso da 800 sterline, ha ricevuto un assegno da una sterlina.