Cartelle esattoriali sospese per Covid, altri cinque mesi per pagarle. Rinnovo congedi con figli in Dad

Giovedì 14 Ottobre 2021, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 20:15

Cartelle esattoriali, nel decreto fiscale entreranno nuove misure: lo confermano diverse fonti al termine della cabina di regia a Palazzo Chigi. Tra le misure dovrebbe entrare una di quelle richieste dal documento delle commissioni Finanze sulla riscossione, cioè la dilazione di 5 mesi per il pagamento delle cartelle sospese durante l'emergenza Covid che l'Agenzia delle entrate ha iniziato a settembre a inviare ai contribuenti. Proroga per rottamazione e saldo e stralcio a fine novembre. La manovra dovrebbe essere lunedì all'esame del Consiglio dei ministri.

300 milioni per ecobonus auto

Ammonterebbe a 300 milioni lo stanziamento previsto dal decreto fiscale per rifinanziare l'ecobonus auto a favore delle vetture non inquinanti. È quanto si apprende al termine della cabina di regia riunita a Palazzo Chigi per esaminare i punti salienti del provvedimento. La proroga degli incentivi, su cui è ancora in corso un lavoro di verifica delle coperture e quindi non ancora certa al 100%, sarebbe resa necessaria dall'esaurimento delle risorse stanziate finora. Stando al monitoraggio del Mise infatti, gli stanziamenti rimangono solo per le vetture usate, per quelle con emissioni di CO2 tra 61 e 135 mg e per i motocicli.

Rinnovo congedi con figli in Dad

Arriva il rifinanziamento dei congedi al 50% per i lavoratori con figli minori di 14 anni in quarantena o in Dad ma anche per l'indennità di malattia per le persone in quarantena. Quest'ultimo intervento potrebbe contare su circa 800 milioni. Sono alcune delle misure , secondo quanto si apprende, destinate ad entrare nel decreto legge fiscale collegato alla manovra, atteso domani in Cdm. A coloro che non possano lavorare in smart working dovrebbe essere garantita la possibilità di congedo al 50% fino a 14 anni e di congedo non retribuito tra i 14 e i 16 anni. Nel caso di figli disabili non c'è il tetto dei 14 anni. Viene dunque prorogata la misura, introdotta con il Covid e finanziata fino allo scorso 30 giugno.

Tema Green pass non discusso in cabina di regia

Non si è discusso di possibili nuovi interventi sui prezzi calmierati dei tamponi né di crediti di imposta, nella cabina di regia che si è riunita questa sera a Palazzo Chigi. Lo confermano fonti governative secondo le quali la riunione si è soffermata solo sui temi all'ordine del giorno del Cdm di domani, ovvero il decreto con le misure su fisco e sicurezza sul lavoro.