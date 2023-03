Cartelle esattoriali, stralcio integrale per chi è sotto i 1.000 euro: ecco la nuova chance

Cartelle esattoriali, la novità: nuova chance per lo stralcio delle minicartelle. È disponibile sul sito dell'Agenzia Riscossione il modulo che i Comuni devono utilizzare per comunicare, entro il 31/3, la decisione di aderire allo stralcio integrale dei debiti fino a mille euro per il 2000-2015.

Rottamazione cartelle, perché conviene presentare più istanze e come richiedere la definizione agevolata

Multe e tasse non pagate, i chiarimenti sulla tregua fiscale: ecco le istruzioni per rottamare le cartelle esattoriali

Il Milleproroghe ha esteso la possibilità di deliberare l'annullamento dell'intero importo affidato alla riscossione, ampliando quanto previsto dalla manovra che prevedeva, senza un provvedimento contrario da parte dell'ente, l'annullamento automatico solo delle sanzioni e degli interessi. Slitta al 31 marzo anche la possibilità di non aderire allo stralcio parziale.