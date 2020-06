Carta identità elettronica anche su iPhone, servizi accessibili da tutti gli smartphone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE) è possibile accedere ai servizi online anche da smartphone con sistema operativo iOS. L’app gratuita CIEid che permette l’identificazione in rete con la CIE, già rilasciata per Android, è ora disponibile anche sull’Apple Store. In questo modo viene estesa a tutti i 15 milioni di cittadini che già possiedono una CIE la possibilità di autenticarsi in sicurezza ai servizi digitali di pubbliche amministrazioni.«Siamo orgogliosi di contribuire alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ogni giorno di più, affiancando il Ministero dell’interno nella produzione di un documento all’avanguardia in ambito europeo» ha commentato così Paolo Aielli, Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. «Un altro passo in avanti nella semplificazione della vita dei cittadini» ha sottolineato il Prefetto Andrea Polichetti, Direttore Centrale per i Servizi demografici del Ministero dell’interno.Nell’attuale fase di emergenza sanitaria in cui è auspicabile che le pubbliche amministrazioni attivino il maggiore numero di servizi online, in alternativa al tradizionale sportello, la CIE è lo strumento di identità digitale rilasciato dallo Stato che i cittadini possono utilizzare, in sicurezza, per l’autenticazione e l’accesso ai servizi online delle amministrazioni pubbliche.