Carrefour, intesa coi sindacati su 580 licenziamenti

(Teleborsa) -di Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio e Sardegna coinvolti dalla ristrutturazione della rete vendita.I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, informa un comunicato, hanno siglato con la direzione aziendaleavviata dalla multinazionale francese della grande distribuzione per i dipendenti di 32 dei 50 ipermercati coinvolti nella ristrutturazione., con un importante incentivo all'esodo volto a garantire il potere di acquisto ai lavoratori che potranno percepire la differenza tra l'indennità naspi e la retribuzione lorda - circa 33mila euro lordi per un IV livello medio full time - al quale si aggiungerà un ulteriore incentivo pari a 8mila euro per chi formalizzerà l'uscita volontaria entro il 16 luglio 2019 e di 4mila euro per chi lo farà dal 16 luglio al 15 agosto 2019.L'intesa, prosegue il comunicato, contempla anchenei canali super ed express oltre che il sostegno alla rioccupazione con un apposito servizio di outplacement individuale della durata di sei mesi. L'accordo rinvia al livello territoriale la trattazione di specifiche misure operative volte a far fronte alle singole situazioni di esubero.Entro il 15 ottobre si svolgerà un incontro nazionale per valutare l'esito dei confronti locali e gli impatti organizzativi ed occupazionali del modello e-commerce.Per il segretario nazionale della Fisascat Cisl,, "all'esito di un confronto serrato ed articolato la direzione di Carrefour e i sindacati hanno condiviso una parte fondamentale del complesso processo di ristrutturazione del format ipermercati". Il sindacalista in particolare sottolinea "le misure condivise volte ad offrire soluzioni di ricollocazioni per i lavoratori coinvolti dai licenziamenti fortemente volute dalle organizzazioni sindacali. Questa strada - ha concluso il sindacalista - è improntata ad una logica integrata di strutturazione del piano di gestione degli esuberi e consentirà, sulla base della volontà di ogni singolo lavoratore, anche la possibilità di riqualificazioni professionali".