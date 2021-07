Carraro, risultati definiti OPA: ora Fly controlla il 95,28%

1 Minuto di Lettura

Giovedì 8 Luglio 2021, 13:00







(Teleborsa) - In merito all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie Carraro, la società ha comunicato che ora Fly controlla il 95,28%. Questa cifra contiene le azioni acquistate durante l'OPA e gli acquisti fuori offerta (durante e dopo il periodo di adesione).



Essendo stata superata la soglia del 95% del capitale dell'emittente, sono stati confermati i presupposti per lo Squeeze Out. Con successivo comunicato l'offerente informerà il mercato del regolamento per la procedura congiunta, per poi procedere al delisting della società da Piazza Affari.