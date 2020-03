Carraro, i risultati del 2019. Dividendo 0,10 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'esercizio 2019 di Carraro si è chiuso con un fatturato pari a 548,8 milioni di euro, in calo del 12% rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente (624,1 milioni di Euro).L'Ebitda al 31 dicembre 2019 è pari a 42,6 milioni di Euro (7,77% sul fatturato) in decremento del 17,7% rispetto ai 51,9 milioni di Euro (8,3% sul fatturato) del 2018; l'Ebit è pari a 22,5 milioni di Euro (4,1% sul fatturato) in riduzione del 27,9% rispetto a 31,3 milioni di Euro (5% sul fatturato) del 2018.L'è pari a 8,1 milioni di Euro (1,5% sul fatturato) in flessione rispetto al risultato del 2018 (12,2 milioni di Euro, 1,9% sul fatturato).Laconsolidata della gestione al 31 dicembre 2019 risulta a debito per 123,6 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2018 (a debito 156,6 milioni di Euro), e rispetto al 30 giugno 2019 (155,1 milioni di Euro)."Il primo trimestre del 2020 evidenzia un portafoglio ordini potenzialmente in crescita rispetto alle attese, soprattutto grazie al recupero dei volumi atteso nell'area asiatica (India e Cina). Rimanea livello globale".Il Consiglio proporrà all'Assemblea di deliberare la distribuzione di undi 0,10 Euro per azione.commenta. La struttura dei costi fissi ci consente infatti di assorbire anche cali importanti dei volumi garantendo un adeguato profilo di redditività".