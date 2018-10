Carraro, fatturato in crescita nei primi 9 mesi

(Teleborsa) - Carraro chiude i primi nove mesi del 2018 con un fatturato che raggiunge i 467,9 milioni di euro, in incremento del 3,8% rispetto al medesimo periodo del 2017 (450,8 milioni di euro).



L'Ebitda adjusted è pari 36,9 milioni di euro, 7,9% sul fatturato, in decremento del 14,2% rispetto ai 43 milioni di Euro (9,5% sul fatturato) del medesimo periodo del 2017.



La posizione finanziaria netta consolidata della gestione al 30 settembre 2018 è a debito per 180,7 milioni di Euro, in aumento rispetto al 30 giugno 2018 (negativa per 156 milioni di Euro).