Carraro, con acquisti fuori offerta Fly sale all'88,55% del capitale

(Teleborsa) - In relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. e avente ad oggetto massime 21.331.916 azioni ordinarie di Carraro (rappresentative del 26,76% circa del capitale), l'offerente ha comunicato che in data odierna ha acquistato 1.421.094 azioni ad un prezzo pari a 2,55 euro.



Fino ad oggi, Fly S.r.l. ha quindi effettuato acquisti di azioni al di fuori dell'OPA per complessive 2.147.192 azioni, pari al 2,69% circa del capitale sociale di Carraro. L'offerente (congiuntamente alle persone che agiscono di concerto) verrà a detenere complessive 70.587.665 azioni di Carraro, pari all'88,55% circa del capitale.