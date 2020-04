Carraro, CdA ritira proposta distribuzione cedola e avvio piano buyback

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Carraro, leader mondiale nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati, ha deliberato di revocare la proposta di distribuzione del dividendo sugli utili dell'esercizio 2019 della società.Il Consiglio "ha doverosamente preso atto delavvenuto successivamente alla riunione del CdA del 17 marzo 2020 a seguito ednoto come Covid-19"."Il regime di grande incertezza che caratterizza questo periodo - spiega Carraro in una nota - induce ad adottare un approccio prudenzialeal fine di sostenere possibili futuri impatti economico-finanziari".o comunque si delinei un quadro maggiormente chiaro sull'attuale situazione nella misura in cui le condizioni complessive in quel momento lo consentano".Per gli stessi motivi il CdA ha deliberato di