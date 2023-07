Caro prezzi, inflazione in calo a giugno: +6,4%. Rallenta anche crescita del carrello della spesa

Caro prezzi. A giugno l'inflazione cala al 6,4%, dal 7,6% di maggio. Lo comunica Istat sottolineando come si tratti di «una netta decelerazione», che continua a essere fortemente influenzata dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici in forte calo.

L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, rallenta ulteriormente (da +6,0% a +5,6%). Prosegue, infine, la fase di rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi del «carrello della spesa», che a giugno è pari a +10,5%.

Cibo, sprechi da record: buttate 3mila tonnellate a Roma. Ma la frutta non si trova

Inflazione, calo a giugno

Una spinta all'inflazione arriva invece dai rialzi dei prezzi degli alimentari non lavorati (da +8,8% a +9,4%).

Dall'altra, la diminuzione dei prezzi degli energetici sia non regolamentati (-4,5%) sia regolamentati (-0,6%). L'inflazione acquisita per il 2023 è pari a +5,6% per l'indice generale e a +4,9% per la componente di fondo.