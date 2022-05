Caro energia e aumento materie prime, UniCredit e CNA Roma sostengono le imprese

(Teleborsa) - UniCredit e CNA di Roma rafforzano la loro collaborazione per sostenere le esigenze di nuova liquidità delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche e dall'incremento dei costi delle materie prime. UniCredit – si legge in una nota congiunta – mette a disposizione delle aziende associate a CNA Roma, che rappresenta circa 19mila imprese sul territorio provinciale, il plafond di 3 miliardi di euro recentemente stanziato dalla banca a favore delle Pmi italiane e utilizzabile tramite finanziamenti fino a 12 mesi e a tassi agevolati.

Le imprese destinatarie dei finanziamenti potranno inoltre beneficiare anche del recente intervento di potenziamento della Garanzia Pubblica previsto dal "Decreto energia 2022". Ai finanziamenti potrà essere collegata anche la garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI

"Con questa iniziativa si rafforza ulteriormente la partnership con CNA si conferma il nostro impegno a supporto delle imprese del territorio anche al tema del caro energia – spiega Roberto Fiorini, responsabile regionale Centro di UniCredit Italia –. La collaborazione si inserisce nel quadro delle misure eccezionali che UniCredit ha messo rapidamente a disposizione delle PMI del Paese, che, oltre ai finanziamenti dedicati prevede anche nuove soluzioni e attività di supporto consulenziale per aiutare le imprese a fronteggiare i rincari energetici e delle materie prime e a supportarle nell'attuale scenario economico".

"Le piccole e medie imprese – dichiara Stefano Di Niola, segretario della CNA di Roma – stanno pagando un prezzo davvero alto per il caro energia, che aggrava il già difficile scenario creato dalle conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina. Non possiamo permetterci di lasciarle in balia dei pesanti rincari energetici, occorre mettere in campo delle misure a sostegno del nostro territorio. Questo accordo va esattamente in questa direzione, vuole mettere a disposizione delle imprese degli strumenti finanziari che permettano di guardare con fiducia al futuro e offrire un supporto al tessuto economico e produttivo dell'Area Metropolitana di Roma".