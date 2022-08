Caro energia, Confcommercio Salute: "Costi triplicati, servono aiuti"

(Teleborsa) -sta scontando duramente gli,anche se rispetto ad altri settori deve comunque mantenere, senza possibilità di interruzione, uno standard di prestazioni e servizi efficiente e di grande qualità, data la presa in carico di pazienti anziani e fragili. L'allarme arriva da, che rappresenta a livello nazionale circadel settore per un totale di circa 33.000 dipendenti."La quasi totalità delle strutture che rappresentiamo, ad oggi, ha registrato aumenti consistenti delle utenze energetiche a ridosso dell'ultimo quadrimestre dell'anno. Parliamo di costi in bolletta raddoppiati nella maggior parte dei casi e in alcuni contesti addirittura triplicati, che si sommano all'aumento delle spese generate da diversi servizi fondamentali come, per esempio, quelli di ristorazione e lavanderia", spiega il presidente di Confcommercio Salute,, che non esclude laDa qui ledi Confcommercio Salute al governo e alle forze politiche in vista della tornata elettorale:come per il gas nel breve unito adfinalizzati a "stoppare" il proliferare di un mondo collaterale di strutture a basso costo e senza garanzie di qualità, che hanno inquinato l'intero settore.