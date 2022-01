Caro energia, Capone: "Arginare aumento costo per tutelare imprese e famiglie"

(Teleborsa) - Il tema del caro energia e gli effetti collaterali di una transizione energetica troppo veloce sono stati al centro di un evento organizzato da UGL dal titolo "Indipendenza energetica e sviluppo sostenibile. Eolico, Fotovoltaico, Idroelettrico, Gas Naturale". Fra i partecipanti alcuni politici, fra cui il leader della Lega Matteo Salvini.

"Abbiamo organizzato questo evento perché il dibattito che riguarda il costo dell'energia - oggi fondamentale nell'agenda della politica, delle famiglie e delle imprese - deve essere affrontato sotto più aspetti", ha spiegato Paolo Capone, Segretario UGL, in una intervista rilasciata a Teleborsa.

"Il confronto che abbiamo simulato con i rappresentanti delle imprese e della politica serve a questo: cercare di capire come arginare questo fenomeno, per rendere competitivi sui mercati internazionali i nostri prodotti e per alleggerire le famiglie di costi che potrebbero raggiungere anche mille euro nell'arco del 2022".

Fra i suggerimenti offerti da Capone quello di "verificare come mai non siamo riusciti aed i suoi costi con il rischio, quanto mai attuale, di aumento del costo energetico".

"La maggior richiesta che c'è adesso di gas, rispetto al rallentamento dell'utilizzo di altri fossili - ha ricordato il sindacalista - sta provocando sui mercati impennate importanti. Noi produciamo il 40% di energia proprio con il gas e quindi ci troviamo ad avere bollette aumentate in maniera esagerata. La Francia, che rispetto a noi ha un nucleare sviluppato ed a basso costo, ovviamente diventa più competitiva".

"Il problema per un sindacato come il nostro è tutelare le famiglie e tutelare, soprattutto, le imprese che danno lavoro agli italiani", ha concluso.