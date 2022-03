Caro carburanti, atteso nuovo intervento del Governo su benzina e bollette

(Teleborsa) - Nuovi aumenti per i prezzi dei carburanti, con il diesel che effettua il sorpasso sulla benzina, mentre il governo si prepara a varare una serie di misure in soccorso di famiglie e piccole imprese. Si stanno svolgendo in questi giorni proteste degli autotrasportatori di carattere autonomo, perché quella unitaria è stata bloccata dal garante degli scioperi per difetto dei requisiti temporali.

Diesel alle stelle oltre 2,3 euro

Il presso del gasolio ha superato anche i 2,3 euro al litro sul servito, secondo le ultime rilevazioni di Quotidiano Energia, attestandosi a 2,333 euro/litro, mentre il self ha r aggiunto quota 2,22 euro/litro. A questi prezzi il diesel è più caro della benzina verde, che viene venduta a 2,217 euro/litro in modalità self e 2,323 euro/litro sul servito.

Rischio spirale

Senza altri interventi da parte del governo si rischiano aumenti del 160% sul terziario a causa del caro carburanti, con un aggravio di costi di 21 miliardi per l'autotrasporto.

E proprio il settore dell'autotrasporto sta manifestando tutto il suo disagio in questi giorni, specie dopo che il garante degli scioperi ha bloccato la manifestazione nazionale che doveva tenersi ieri, 14 marzo 2022, per difetto dei termini di annuncio della protesta,

Governo pronto a nuove misure

In questo clima si attendono nuove misure del governo per mitigare l'impatto del caro carburanti e bollette su famiglie e imprese. In particolare, si sta valutando la possibilità di utilizzare l'extragettito IVA sui carburanti e gli extraprofitti delle imprese dei settori interessati per non attingere a risorse pubbliche e preservare la stabilità della finanza pubblica.

Quanto alla tipologia di intervento, si parla di un pacchetto per attutire il caro bollette, attraverso un sistema di nuove rateizzazioni e prezzi calmierati per famiglie e imprese, e per intervenire sull'aumento dei carburanti con un taglio del prezzo della benzina e del diesel.