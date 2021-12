Caro bollette, necessarie misure strutturali per famiglie vulnerabili

(Teleborsa) - Nel 2020 circa 1,6 milioni di famiglie hanno beneficiato del bonus elettrico e, di queste, solo 1 su 6 era in reali condizioni di povertà assoluta mentre solo un ottavo delle famiglie in condizioni di povertà energetica ha beneficiato del bonus. E' quanto emerge dalle anticipazioni del Rapporto OIPE 2020 sulla povertà energetica, secondo cui la misura risulta quindi scarsamente correlata ad una situazione di reale difficoltà.

Dal 1° gennaio 2021 il bonus elettrico e gas è stato concesso automaticamente a tutte le famiglie con ISEE inferiore a 8.265 euro al posto della richiesta esplicita che serviva in passato. Questo automatismo dovrebbe ampliare la platea dei beneficiari in maniera significativa, con una spesa che passerebbe dai 212 milioni del 2020 a 1,9 miliardi nel 2022. Inoltre, il Governo ha deciso a settembre di stanziare ulteriori 450 milioni per il potenziamento dei bonus.

La povertà energetica nel 2020 si è ridotta, portandosi all'8%, in concomitanza con una riduzione dei prezzi finali di gas ed elettricità di circa il 5%. E quindi sulla base della recente impennata dei prezzi dell'energia (+54% elettricità, +44% gas) è ipotizzabile un significativo aumento della povertà energetica nel 2021.

"È ragionevole attendersi che i prezzi dell'energia rimarranno elevati nei prossimi anni", afferma Paola Valbonesi, presidente OIPE, chiedendo "interventi strutturali a sostegno delle famiglie vulnerabili, come l'efficientamento energetico dell'edilizia sociale: ne conseguirebbe un duplice effetto positivo, sia in termini di riduzione delle spese in bolletta, che di riduzione della CO2 e dei consumi energetici."

(Foto: © vchalup / 123RF)